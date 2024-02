SCI Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "Sci AG":

Der Aktienkurs von Sci liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor bei einer Rendite von -5,26 Prozent, was mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Kapitalmärkte" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 4,17 Prozent, wobei Sci mit 9,43 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Sci eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was insgesamt zu einem "Neutral"-Gesamtergebnis in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung bei Sci in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sci-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 18,82 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 17 EUR, was zu einer negativen Differenz von 9,67 Prozent führte und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der letzte Schlusskurs von 17,35 EUR liegt nahe dem 50-Tage-Durchschnitt von 17,35 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Sci somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.