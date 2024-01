SCI Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "Sci AG":

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. Für Sci hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche verzeichnete Sci in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,26 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 7,87 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -13,13 Prozent im Branchenvergleich. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 13,63 Prozent, wobei Sci 18,89 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare zu Sci auf sozialen Plattformen neutral waren und auch die Themen neutral waren. Somit erhält die Aktie eine Einstufung als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Sci beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 63,89, dass Sci weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls die Einstufung "Neutral" erhält. Insgesamt wird Sci damit in dieser Analyse mit "Neutral" bewertet.