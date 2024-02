SCI Aktie: Interessante Aussichten?

Die technische Analyse der Aktie von Sci zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 18,75 EUR liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 16,6 EUR, was einem Unterschied von -11,47 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Wenn wir jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt dieser bei 17,24 EUR, was zu einem ähnlichen Schlusskurs (-3,71 Prozent) führt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Sci-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Sci in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen rund um Sci auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln eine neutrale Einschätzung und Stimmung wider, ohne positive oder negative Ausschläge. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Sci bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.

Im Branchenvergleich erzielte Sci in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,26 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 3,9 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -9,16 Prozent im Branchenvergleich für Sci. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 5,22 Prozent im letzten Jahr, wobei Sci 10,49 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.