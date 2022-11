SCB-1739 mit Intel(R) Snow Ridge/Parker Ridge-Prozessor

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) -Die SCB-1739 ist die neueste Netzwerk-Appliance von AEWIN, die von einem neuen Prozessor der Intel Atom P-Serie angetrieben wird, der auch als Snow Ridge bezeichnet wird. Die SCB-1739 ist eine 1U-Rackmount-Netzwerk-Appliance, die bis zu 24 Kerne und 128 Gigabyte DDR4 DRAM unterstützt. Die SCB-1739 profitiert von der erhöhten Effizienz der CPU-Kerne mit Intel Dynamic Load Balancer und bietet einen unglaublichen Leistungsschub bei geringem Stromverbrauch. Um den Stromverbrauch zu optimieren, kann eine weitere SKU mit Parker Ridge, die weniger als 45 W verbraucht, die Anforderungen für intelligente Edge-Anwendungen erfüllen, bei denen der Stromverbrauch begrenzt ist, während bestimmte Rechenlasten erforderlich sind.Die SCB-1739 wurde mit der Stärke des integrierten CPU-Ethernets (bis zu 8 Ports, 100 Gb) entwickelt und bietet kostengünstige 8 x SFP+ mit umfassender Kompatibilität und Zuverlässigkeit. Darüber hinaus verfügt die SCB-1739 über 4x RJ-45 GbE-Ports mit Bypass, 2 x Kupfer-RJ-45-Ports für IPMI und Management-Port sowie 2 x PCIe Gen3 x8-Steckplätze für Netzwerkerweiterungsmodule, um skalierbare Netzwerkverbindungen zu ermöglichen. Die Version mit Parker Ridge-Prozessor verfügt über bis zu 8 Kerne der Atom C5000-Serie.Mit dem integrierten Ethernet des Atom-Prozessors, der Paketbeschleunigung mit dem Data Plane Development Kit (DPDK), der Inline-Sicherheitsbeschleunigung mit der Intel QuickAssist Technology (Intel QAT) und der Verschlüsselungsunterstützung mit IPSec (Internet Protocol Security) bietet der SCB-1739 einen Generationssprung in der Paketverarbeitung und ist damit perfekt für Netzwerk-Appliances geeignet, die Dienste wie Cybersecurity, SD-WAN, ADC usw. unterstützen.Schnellerer DDR4-Speicher mit bis zu 2933 MT/s unterstützt bis zu 256 GB (2 Kanäle, 2 DIMM pro Kanal). Zusammen mit der optimierten Virtualisierung auf Basis von Intel® VT-x (Intel® Virtualization Technology), SR-IOV (Single Root I/O Virtualization) und VMDQ (Virtual Machine Device) bietet die SCB-1739 ein ausgewogenes Verhältnis zwischen energieeffizientem Computing und großer Skalierbarkeit, was sie zu einer vielseitigen Plattform für UTM, Firewall, uCPE und weitere Netzwerk-Edge-Anwendungen macht.Die SCB-1739 ist jetzt für Bestellungen verfügbar. Sie vereint als vielseitige Netzwerk-Appliance verschiedene Funktionen in einem Gerät. Sie verfügen nicht nur über die hervorragende Rechenleistung der Intel® Snow Ridge/Parker Ridge Prozessoren, sondern profitieren auch von AEWINs mehr als 20-jähriger Erfahrung in der Entwicklung von Netzwerksystemen zur Leistungsoptimierung und Verbesserung der Zuverlässigkeit.SCB-1739 Video: https://youtu.be/dmkLiVVoQ4EKontakt:Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.aewin.com/ oder kontaktieren Sie uns.AEWIN Tech,sales@aewin.com, 886-2-2697-6866Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1939820/Network_appliance_cyber_security_UTM_Firewall_uCPE.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/scb-1739-mit-intelr-snow-ridgeparker-ridge-prozessor-301672015.htmlOriginal-Content von: AEWIN Tech., übermittelt durch news aktuell