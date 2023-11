SBS Holdings Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Diskussionen rund um Sbs auf den sozialen Medien signalisieren eine neutrale Einschätzung und Stimmung. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird Sbs als überkauft bewertet, da der RSI7 bei 98,9 Punkten liegt. Der 25-Tage-RSI von 59,81 zeigt hingegen an, dass Sbs weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die technische Analyse ergibt, dass der letzte Schlusskurs von 2464 JPY um 19,5 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -7,46 Prozent und führt somit zu einem weiteren "Schlecht"-Rating. In Bezug auf Sentiment und Buzz wurden keine signifikanten Veränderungen festgestellt, weshalb Sbs auch hier mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie von Sbs daher als "Neutral" eingestuft.