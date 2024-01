SBS Holdings Aktie: Was kann da noch kommen?

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Sbs nicht wesentlich verändert. Weder positive noch negative Tendenzen wurden in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Anzahl der Diskussionen zeigte keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung erfolgt.

Bei der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Sbs-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Wert von 2975,17 JPY, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 2503 JPY liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein ähnlicher Wert wie der letzte Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Anleger äußerten sich in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv, was zu einer guten Einschätzung der Aktie führt. Auch das Stimmungsbarometer zeigte in die positive Richtung, was die gute Bewertung bestätigt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) ergibt eine neutrale Einschätzung sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tagen.

Zusammenfassend ergibt sich daher für Sbs eine neutrale bis gute Gesamtbewertung, basierend auf der Stimmung der Anleger und der technischen Analyse.