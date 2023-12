SBS Holdings Aktie: Ist das noch normal?

Die technische Analyse der Sbs-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3021,52 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2505 JPY liegt, was einen Unterschied von -17,09 Prozent darstellt. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 2573,98 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und daher zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf Anlegerstimmungen und -bewertungen wird die Sbs-Aktie als "Neutral" eingestuft, da in den sozialen Medien überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden und keine deutlichen positiven oder negativen Signale zu erkennen waren.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den letzten vier Wochen. Daher erhält die Sbs-Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sbs liegt bei 46,04, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Ebenso bewegt sich der RSI25 bei 60, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Insgesamt wird die Sbs-Aktie auf Basis der technischen Analyse, Anlegerstimmungen und des Sentiments in den sozialen Medien sowie des Relative Strength Index als "Neutral" bewertet.