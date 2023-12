SBM Offshore Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Weitere Suchergebnisse zu "SBM Offshore":

Sbm Offshore schüttet eine Dividendenrendite von 4,9 % aus, was 4,9 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer Einstufung von "Gut" in Bezug auf die Dividende.

Bei der Betrachtung der Anlegerstimmung zeigen sich überwiegend negative Kommentare und Befunde zu Sbm Offshore in sozialen Medien. In den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sbm Offshore-Aktie liegt aktuell bei 23, was auf ein "überverkauftes" Wertpapier hinweist. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird die Aktie hingegen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Sbm Offshore-Aktie mit 12,6 EUR 1,33 Prozent unter dem GD200 (12,77 EUR) liegt, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50 beträgt 12,06 EUR, was zu einem Abstand von +4,48 Prozent führt und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.