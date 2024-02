SBM Offshore Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Weitere Suchergebnisse zu "OFS Capital":

Der Aktienkurs von Sbm Offshore hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor positiv entwickelt. Mit einer Rendite von 0,01 Prozent liegt das Unternehmen über dem Durchschnitt von 0 Prozent. Auch im Branchenvergleich der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" konnte Sbm Offshore mit einer Rendite von 0,01 Prozent überzeugen. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Der RSI der Sbm Offshore liegt bei 42,59, was auf Neutralität hinweist. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet mit einem Wert von 64,73 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamteinschätzung für die Aktie.

Hinsichtlich der Dividende konnte Sbm Offshore mit einer Dividendenrendite von 4,9 Prozent punkten, was 4,9 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" weist im Vergleich eine durchschnittliche Dividendenrendite von 0 Prozent auf. In Anbetracht dessen wird die Aktie als lukratives Investment betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Eine Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den vergangenen vier Wochen. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt erhält Sbm Offshore daher auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.