SBI Insurance Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er basiert auf der Beziehung zwischen Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und ist ein häufig verwendeter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei der Betrachtung von Sbi Insurance wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 53,03 Punkten, was darauf hinweist, dass die Sbi Insurance-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso ist der RSI25 auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 53,47 neutral, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die Auswertung verschiedener Kommentare zeigt, dass überwiegend neutrale Themen rund um die Sbi Insurance-Aktie diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anlegerstimmung.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um Sbi Insurance wurden analysiert. Die Aktivität und Diskussionsintensität der Aktie weisen auf eine durchschnittliche Bewertung hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht daher ebenfalls einer "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Sbi Insurance aktuell bei 1051,3 JPY verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1038 JPY, was einer Differenz von -1,27 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich jedoch eine Differenz von -5,55 Prozent, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung für die Sbi Insurance-Aktie basierend auf der technischen Analyse.