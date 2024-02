SBI Insurance Aktie: Ist es das gewesen?

Bei Sbi Insurance hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild gezeigt. Die Analyse der sozialen Medien, die als Grundlage dient, ergab keine eindeutige Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke und die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Sbi Insurance liegt bei 38,79 Punkten und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 38,83, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse der Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ergab in den letzten zwei Wochen eine eher neutrale Bewertung durch überwiegend private Nutzer. Die Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sbi Insurance bei 1077,34 JPY liegt, während der tatsächliche Kurs bei 1118 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 1049,62 JPY, was zu einer Bewertung von "Gut" führt, da die Aktie einen Abstand von +6,51 Prozent aufweist.

Insgesamt erhält Sbi Insurance daher eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.