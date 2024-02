SBI Holdings Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Stimmung unter den Anlegern war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus den sozialen Netzwerken hervorgeht. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen eine positive Tendenz. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde vermehrt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Sbi diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Sbi-Aktie insgesamt als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

In technischer Hinsicht ergibt die Analyse der letzten 200 Handelstage einen Durchschnitt von 3078,66 JPY für den Schlusskurs der Sbi-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3973 JPY, was einer Differenz von +29,05 Prozent entspricht. Daher wird die Sbi-Aktie auch aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine positive Entwicklung, wobei letzterer bei 3422,8 JPY liegt, was einer Abweichung von +16,07 Prozent entspricht. Aus diesem Grund erhält die Sbi-Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 4,37 Prozent, was 1,53 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte, 2,84) liegt. Daher erhält die Sbi-Aktie eine "Gut"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sbi-Aktie beträgt aktuell 10, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie mit einem RSI-Wert von 28,35 als überverkauft einzustufen, weshalb auch in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung vergeben wird.

Insgesamt ergibt die Analyse des Anleger-Sentiments, der technischen Chartanalyse, der Dividendenrendite und des Relative Strength Index eine positive Einschätzung der Sbi-Aktie.