SBI Holdings Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Sbi-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,23 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 87,86 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die kurzfristige Bewertung der letzten 7 Tage einen Wert von 70,14, was darauf hindeutet, dass die Sbi-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis hingegen zeigt weder überkauft noch überverkauft an und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Sbi-Aktie von 3856 JPY mit +20,58 Prozent vom GD200 (3198 JPY) entfernt ist, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 3734,78 JPY auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Sbi-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso gab es keine signifikanten Veränderungen in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen. Daher erhält die Sbi-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.