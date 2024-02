SBF Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Weitere Suchergebnisse zu "SBF":

Die Aktie von Sbf wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,93 bewertet, was 59 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 31,93 für "Elektrische Ausrüstung". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven fundamentalen Analyse.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie von Sbf derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 66,67 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 52,94 Punkten, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer guten Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Sbf derzeit eine Rendite von 0 % auf, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,11 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als schlecht eingestuft.