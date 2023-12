SBF Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Weitere Suchergebnisse zu "SBF":

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Für die Sbf-Aktie wurde ein RSI-Wert von 100 festgestellt, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der Betrachtungszeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 62, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Die Stimmung und Meinungen der Anleger können auch Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Sbf betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Sbf aufgegriffen, was zu einer positiven Bewertung der Stimmung als "Gut" führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Sbf-Aktie 12, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 31 aufweisen. Daher wird Sbf aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft, was zu einer Gesamtwertung in dieser Kategorie als "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sbf-Aktie bei 6,04 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,12 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -31,79 Prozent zum GD200 und wird als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage hat derzeit einen Stand von 4,23 EUR, was zu einem Abstand von -2,6 Prozent führt und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält die Sbf-Aktie somit eine Gesamtwertung als "Neutral".