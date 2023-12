SBF Aktie: Ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "SBF":

Gemäß der technischen Analyse zeigt sich die Sbf-Aktie derzeit in einem schlechten Zustand. Der GD200 liegt bei 5,98 EUR, während der Aktienkurs bei 4,18 EUR liegt, was einer Abweichung von -30,1 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 4,24 EUR, was einer Abweichung von -1,42 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Elektrische Ausrüstung) wird die Sbf-Aktie als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12,93, was einen Abstand von 58 Prozent zum Branchen-KGV von 30,53 bedeutet. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich für die Sbf-Aktie eine kaum veränderte Stimmung in den vergangenen Wochen, weshalb eine "Neutral"-Bewertung ausgesprochen wird. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen auf, weshalb die Aktie erneut als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividende liegt Sbf mit 0 % deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (3,23 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da die Differenz bei 3,23 Prozentpunkten liegt.