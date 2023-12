SBF Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Weitere Suchergebnisse zu "SBF":

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In Bezug auf das Unternehmen Sbf wurden weder positive noch negative Themen diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Die Sbf liegt derzeit mit einem Kurs von 4,16 EUR 2,12 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -29,13 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -41,1 Prozent erzielt, was 46,43 Prozent unter dem Durchschnitt (5,33 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 6,23 Prozent, wobei die Sbf aktuell 47,33 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektrische Ausrüstung) wird die Sbf als unterbewertet eingestuft. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,93 liegt die Aktie 59 Prozent unter dem Branchen-KGV von 31,52. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.