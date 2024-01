SBF Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "SBF":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Sbf-Aktie ist neutral, basierend auf den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge, und auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Sbf liegt bei 50, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, basierend auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 58,33 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des RSI.

In Bezug auf die Dividende schneidet Sbf im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung mit einer Dividende von 0 % schlechter ab, da die Differenz 3,14 Prozentpunkte beträgt. Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt verzeichnete die Sbf-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -41,62 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Elektrischen Ausrüstung-Branche im Durchschnitt um 8,19 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -49,81 Prozent im Branchenvergleich für Sbf. Auch im Sektorvergleich lag die Performance mit einer Unterperformance von 48,62 Prozent unter dem Durchschnittswert des Industrie-Sektors, der eine mittlere Rendite von 7 Prozent im letzten Jahr hatte. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Sbf-Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.