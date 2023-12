SBA Communications Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die SBA Communications Corp hat in den letzten 12 Monaten 9 positive Bewertungen, 1 neutrale Bewertung und keine negative Bewertung von Analysten erhalten. Das langfristige Rating des Unternehmens ist daher "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 254,25 USD, und Analysten erwarten eine Entwicklung von 20,35 Prozent, mit einem mittleren Kursziel von 306 USD. Insgesamt wird die Aktie von institutionellen Analysten als "Gut" bewertet.

Die Stimmung bezüglich SBA Communications Corp hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert und wird daher als "Gut" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein abnehmendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die SBA Communications Corp zeigt eine Bewertung von "Gut" für einen Zeitraum von 7 Tagen und eine neutrale Bewertung für 25 Tage. Die technische Analyse basierend auf der 200-Tage-Linie und dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt ebenfalls eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie.