SBA Communications Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die SBA Communications Corp wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 31,38 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 35,23, was auch darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die SBA Communications Corp-Aktie beträgt aktuell 230,22 USD, während der letzte Schlusskurs bei 254,21 USD liegt, was einer Abweichung von +10,42 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 229,58 USD, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs von 254,21 USD liegt, was einer Abweichung von +10,73 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auch auf dieser Basis eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die SBA Communications Corp auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder drehen. Für die SBA Communications Corp wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussion im Internet gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild führt.

In den letzten zwölf Monaten haben 9 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten für die SBA Communications Corp vorgelegen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 306 USD, was einer Empfehlung von +20,37 Prozent entspricht. Somit erhält die SBA Communications Corp-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.