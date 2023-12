SBA Communications Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu analysieren und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die SBA Communications Corp-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 40, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 38,22 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für SBA Communications Corp.

Analysten haben die Aktie der SBA Communications Corp in den letzten zwölf Monaten mit 9 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das mittlere Kursziel für die Aktie beträgt 306 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 21,7 Prozent und somit eine "Gut"-Einstufung bedeutet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um die SBA Communications Corp zeigen gemischte Meinungen. Positiven Meinungen in den letzten Wochen stehen überwiegend negative Themen in den letzten Tagen gegenüber, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Drei Handelssignale ergeben ein Bild von 0 positiven und 3 negativen Signalen, was letztendlich zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich SBA Communications Corp hat sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht wesentlich verändert.

Insgesamt erhält die SBA Communications Corp daher in der Bewertung eine "Schlecht"-Einstufung.