SAXA Holdings Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die technische Analyse der Saxa-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 2135,66 JPY verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs einen Abstand von +23,85 Prozent aufgebaut hat, da er selbst bei 2645 JPY aus dem Handel ging. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 2402,4 JPY erreicht, was einer Differenz von +10,1 Prozent entspricht. Demnach erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Saxa-Aktie liegt bei 46, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 40,44 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Saxa von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz gab. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.