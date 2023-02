SAUDI-ARABIEN ERHÄLT GASTGEBERRECHTE FÜR DEN AFC ASIAN CUP™ 2027

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Der 33. AFC-Kongress in Manama, Bahrain, hat am heutigen Mittwoch, dem 1. Februar in Saudi-Arabien zum ersten Mal in seiner Geschichte die Rechte für die Ausrichtung des prestigeträchtigsten asiatischen Turniers für Männer-Nationalmannschaften, des AFC Asian Cup™ 2027, erteilt.Saudi-Arabien hat im Laufe der Jahre große Erfolge gefeiert und wurde dreimal zum Weltmeister gekürt (1984, 1988, 1996).Nach der Entscheidung sagte Prinz Abdul Aziz bin Turki Al-Faisal, Sportminister und Vorsitzender des saudischen Olympischen und Paralympischen Komitees: „Wir fühlen uns geehrt, Gastgeber des AFC Asian Cup™ 2027 zu sein. Wir wollen nicht nur ein großartiges Turnier veranstalten, das für alle Fans unvergesslich sein wird, sondern auch den Fußball in ganz Asien weiterentwickeln und wachsen lassen, indem wir neue Plattformen für den Austausch und den Zugang zu neuen Möglichkeiten bieten. Die Ausrichtung großer Sportereignisse und insbesondere des Fußballs ist ein wesentlicher Bestandteil der Vision 2030 unseres Landes, die auf eine stärkere Beteiligung abzielt. Ich zweifle nicht daran, dass dieses Turnier Jungen und Mädchen im ganzen Land dazu inspirieren wird, Sport zu treiben und davon zu träumen, eines Tages ihr Land zu vertreten.Ich möchte mich bei allen bedanken, die in den vergangenen Jahren an der Bewerbung beteiligt waren und dazu beigetragen haben, diesen historischen Moment zu verwirklichen. Die Fußballfans Saudi-Arabiens waren von Anfang an starke Unterstützer der Bewerbung, und ich bin zuversichtlich, dass Sie mit Ihrer Leidenschaft für Fußball und einzigartiger Gastfreundschaft dazu beitragen werden, den AFC Asian Cup™ 2027 zu einem außergewöhnlichen Ereignis zu machen."Yasser Al Misehal, Präsident des saudi-arabischen Fußballverbands (SAFF), dankte König Salman bin Abdulaziz Al Saud und Kronprinz Mohammed Bin Salman für ihre bedingungslose Unterstützung der Bewerbung. Al Misehal erklärte: „Wir sind ein Land, das durch die Liebe zum Fußball verbunden ist, und der AFC Asian Cup™ ist eine Meisterschaft, die für uns von enormer Bedeutung ist. Es ist das Turnier, in dem der saudische Fußball seine schönsten Momente erlebte. Wir möchten uns bei allen AFC-Mitgliedsverbänden für ihr Vertrauen bedanken und hoffen, dass wir ihre Wahl mit der unvergesslichen Austragung dieses Flaggschiff-Wettbewerbs rechtfertigen können. Wir freuen uns darauf, Fans aus dem ganzen Kontinent begrüßen zu dürfen, die unsere Leidenschaft für das schöne Spiel und die vielfältigen Kulturen und Städte, die unser schönes Land zu bieten hat, erleben wollen.Der ehemalige saudi-arabische Nationalspieler und zweimalige Sieger des AFC Asian Cup™ Mohamed Abduljawad kommentierte diesen historischen Moment: „Es ist ein wahrgewordener Traum, den AFC Asian Cup™ in Saudi-Arabien auszurichten. Unsere Fans werden eine außergewöhnliche Atmosphäre schaffen, wie sie es in den vergangenen Jahren immer getan haben. Ich bin überzeugt, dass Besucher aus ganz Asien die saudische Gastfreundschaft erleben werden. Die Aufregung hat bereits begonnen, und wir alle bereiten uns auf ein unvergessliches Turnier vor."An dem Turnier werden die erstaunlichsten Talente aus ganz Asien teilnehmen, die Qualifikationsphase beginnt im Oktober 2023.Als Gastgeber hat Saudi-Arabien zugesagt, sich auf folgende Punkte zu konzentrieren:- Einrichtung von Programmen zur Zusammenarbeit mit allen AFC-Mitgliedsverbänden, um gleiche Wettbewerbsbedingungen mit neuen Möglichkeiten für alle zu schaffen.- Unterstützung der Entwicklung des Jugendfußballs, um die nächste Generation von Talenten an den Fußball heranzuführen.Auf dem 33. AFC-Kongress wurde die Bewerbung Saudi-Arabiens um die Ausrichtung des Turniers im Jahr 2027 vorgestellt. Seine Königliche Hoheit Prinz Abdulaziz bin Turki Al-Faisal leitete die Präsentation, begrüßte die Delegierten aus ganz Asien und betonte die volle Bereitschaft des Königreichs, den AFC Asian Cup™ mit besonderer Sorgfalt auszurichten.An der Präsentation nahmen auch Ibrahim Alkassim, Generalsekretär der SAFF, und der ehemalige saudische Nationalspieler Mohammed Abduljawad teil. Beide vertraten eine klare Vision des Vermächtnisses, das das Turnier für das Wachstum und den Fortschritt des Fußballs in Asien darstellen würde.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1994077/Saudi_Arabian_Football_Federation.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/saudi-arabien-erhalt-gastgeberrechte-fur-den-afc-asian-cup-2027-301736761.htmlPressekontakt:Natasha Baker,+971 (0) 58 223 3752,nkb@consulum.comOriginal-Content von: Saudi Arabian Football Federation, übermittelt durch news aktuell