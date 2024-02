SAS Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Weitere Suchergebnisse zu "SAS":

Die Aktie von Sas wird nicht nur anhand harter Faktoren wie Umsatz und Gewinn bewertet, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Sas eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was positiv bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen stabil, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt erhält Sas für diesen Faktor eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Sas liegt bei 57,41 und wird daher als neutral eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt jedoch eine überkaufte Situation an, weshalb hier eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Sas 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt und zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Sas mit einem Kurs von 0,016 SEK derzeit -20 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch in Bezug auf die vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf -92 Prozent beläuft.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für die Aktie von Sas sowohl in Bezug auf Sentiment und Buzz, als auch auf technische Analyse und Dividendenrendite.