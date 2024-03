SAS Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "SAS":

In den letzten Wochen wurde bei Sas eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies basiert auf der Tendenz zu besonders negativen Themen in den sozialen Medien. Daher wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb dies mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Sas daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Sas-Aktie liegt mit einem Kurs von 0,0305 SEK derzeit +1,67 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich jedoch eine Einstufung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -80,94 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Sas liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 8,37 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Sas-Aktie beträgt 65,96, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 45, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".