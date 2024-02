SAS Aktie: Immer langsam!

Weitere Suchergebnisse zu "SAS":

Die technische Analyse der Sas-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,2 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,0162 SEK liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -91,9 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt derzeit bei 0,02 SEK, was einem Abstand von -19 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Einstufung.

Die Dividendenpolitik von Sas erhält eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund einer negativen Differenz von -8,49 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Fluggesellschaften".

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend neutral, mit positiven Themen an vier Tagen und negativer Kommunikation an drei Tagen. In den letzten ein, zwei Tagen dominierten jedoch verstärkt positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung der Sas-Aktie mit einem "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.