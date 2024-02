SAS Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Weitere Suchergebnisse zu "SAS":

Die technische Analyse der Sas-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,2 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 0,0157 SEK liegt, was einer Abweichung von -92,15 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,02 SEK liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -21,5 Prozent führt. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält die Sas-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel auf sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen in den letzten Wochen, was zu einer neutralen Bewertung des Unternehmens führt.

Der Relative Strength-Index, RSI, weist mit einem Niveau von 41,94 auf eine "Neutral"-Einstufung hin, während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit 78,95 eine "Schlecht"-Einschätzung liefert. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Abschließend zeigt sich, dass die Dividende von Sas mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 8,46 % als niedrig einzustufen ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.