SAP plant Gratis-Tampons auf Firmentoiletten

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

WALLDORF (dts Nachrichtenagentur) - Der Softwarekonzern SAP will bei der betrieblichen Gesundheitsförderung noch stärker auf die Belange von Frauen eingehen - und schon bald in allen Toiletten kostenlose Tampons auslegen. Ziel sei es, dies schon zum Jahreswechsel umzusetzen, sagte Cawa Younosi, Personalchef von SAP Deutschland, bei einem Treffen der kurpfälzischen Wirtschaftsjournalisten. Der "Mannheimer Morgen" berichtet darüber in seiner Samstagausgabe.

Menstruation sei ein Thema, über das im Büro so gut wie nie gesprochen werde. Doch: "Es bringt nichts, ein Tabuthema totzuschweigen", erklärte Younosi weiter. SAP geht davon aus, der erste DAX-Konzern zu sein, der ein solches Angebot macht.

Foto: über dts Nachrichtenagentur