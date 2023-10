SAP mit mittelfristigem Kursziel von 139,23 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die Aktie von SAP hat gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,60% erzielt und in den vergangenen fünf Handelstagen einen positiven Trend aufgewiesen. Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten beträgt aktuell 139,23 EUR, was einem Potenzial von +11,92% entspricht.

• SAP: Aktueller Kurs bei 124,42 EUR

• Potential: +11.92%

• Analysten-Rating: 67.65%

Von insgesamt 34 Analysten empfehlen 5 die Aktie als starken Kauf und weitere 18 als Kauf. Die verbleibenden Experten bewerten das Papier mit “halten”. Der Guru-Rating-Indikator steht nun bei einer Bewertung von 3,82 nach zuletzt ebenfalls 3,82.

Mit Blick auf die positive Entwicklung der letzten Tage scheint der Markt relativ optimistisch zu sein für eine Fortsetzung des Trends.