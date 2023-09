SAP kündigt mit Joule neuen Assistenten auf Basis generativer KI an

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Walldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -Joule ist ein KI-Assistent, der direkt in die Lösungen für die geschäftskritischen Prozesse von Unternehmen integriert ist und den Geschäftskontext verstehtSAP hat heute Joule angekündigt – einen Assistenten, der auf generativer künstlicher Intelligenz (KI) basiert, natürliche Sprache nutzt und die Geschäftsabläufe von Unternehmen grundlegend verändern wird. Joule wird in das gesamte SAP-Cloudportfolio integriert und bietet proaktive und kontextbezogene Erkenntnisse aus den umfangreichen Lösungen von SAP sowie aus Quellen von Drittanbietern. Joule durchsucht schnell Daten aus unterschiedlichen Systemen und setzt sie in einen Zusammenhangt, um intelligentere Erkenntnisse zu gewinnen. Dadurch können Nutzer ihre Aufgaben schneller erledigen, gleichzeitig erhöht sich die Effizienz auf sichere und konforme Weise. Joule zeigt die große Erfahrung von SAP bei der Entwicklung revolutionärer Technologie, die konkrete Ergebnisse liefert.„Weltweit arbeiten fast 300 Millionen Nutzer in Unternehmen regelmäßig mit Cloudlösungen von SAP. Joule hat somit das Potenzial, die Geschäftsabläufe von Unternehmen und die Arbeitsweise ihrer Mitarbeitenden tiefgreifend zu verändern", sagte Christian Klein, CEO und Mitglied des Vorstands der SAP SE. „Joule nutzt die einzigartige Fähigkeit von SAP, Technologie und Geschäftsprozesse miteinander zu verknüpfen. Der Assistent baut auf unserem Konzept für KI in Unternehmen auf, die relevant, verlässlich und verantwortungsvoll ist. Joule versteht nicht nur die Anweisung des Nutzers, sondern auch den betriebswirtschaftlichen Kontext, in dem diese erfolgt."Joule wird in SAP-Anwendungen – vom Personalwesen bis zum Finanzwesen, Supply Chain Management, Einkauf und Kundenerlebnis – sowie in die SAP Business Technology Platform integriert. Mit Joule eröffnen sich dem SAP-Nutzer völlig neue Möglichkeiten. Mitarbeitende stellen einfach eine Frage oder formulieren ein zu lösendes Problem per Sprachbefehl. Sie erhalten dann intelligente Antworten auf Grundlage der zahlreichen Geschäftsdaten aus dem ganzen SAP-Portfolio sowie aus Quellen von Drittanbietern, während der Geschäftskontext erhalten bleibt. So könnte zum Beispiel ein Hersteller mit Hilfe von Joule seine Vertriebsleistung besser verstehen. Joule ist in der Lage, leistungsschwächere Regionen zu ermitteln, eine Verknüpfung zu Datensätzen herzustellen, die ein Problem in der Lieferkette aufzeigen, und sich automatisch mit dem Lieferkettensystem zu verbinden, um dem Hersteller mögliche Lösungen anzubieten. Joule wird laufend neue Szenarien für alle SAP-Lösungen bereitstellen. So kann Joule beispielsweise der Personalabteilung helfen, vorurteilsfreie Stellenbeschreibungen zu erstellen und passende Fragen für Vorstellungsgespräche formulieren.„Nach der ersten großen Euphorie um generative KI geht es nun darum, einen messbaren Return on Investment zu erzielen", erläuterte Phil Carter, Group Vice President für den Bereich Worldwide Thought Leadership Research beim Analystenhaus IDC. „SAP ist sich bewusst, dass generative KI letzten Endes ein wichtiger Teil unseres Alltags und der Arbeitswelt sein wird. Man ist nun dabei, einen Assistenten für Unternehmen zu entwickeln, der Antworten auf Grundlage realer Szenarien generiert. Gleichzeitig legt SAP die notwendigen Leitlinien für einen verantwortungsvollen Umgang mit generativer KI fest."Joule wird Ende dieses Jahres mit SAP-SuccessFactors-Lösungen und SAP Start und Anfang nächsten Jahres mit SAP S/4HANA Cloud, Public Edition verfügbar sein. Danach folgen SAP Customer Experience und SAP-Ariba-Lösungen zusammen mit der SAP Business Technology Platform. Zahlreiche weitere Einsatzgebiete innerhalb des SAP-Portfolios werden auf der SuccessConnect, 2. bis 4. Oktober, auf der SAP SpendConnect LIVE (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3978217-1&h=2243124469&u=https%3A%2F%2Fwww.sap.com%2Fevents%2Fspend-connect-live.html&a=SAP%C2%A0SpendConnect+LIVE), 9. bis 11. Oktober, auf der SAP Customer Experience LIVE (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3978217-1&h=2707338942&u=https%3A%2F%2Fwww.sap.com%2Fevents%2Fcustomer-experience-live.html&a=SAP%C2%A0Customer+Experience+LIVE) am 25. Oktober und auf der SAP TechEd (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3978217-1&h=2158276656&u=https%3A%2F%2Fwww.sap.com%2Fevents%2Fteched.html&a=SAP%C2%A0TechEd), 2. bis 3. November, vorgestellt.Mehr als 26.000 SAP-Cloud-Kunden können im Rahmen zahlreicher Szenarien und Partnerlösungen SAP Business AI nutzen. Joule baut auf diesen bestehenden Angeboten von SAP Business AI auf und erweitert diese. Die umfassende Strategie von SAP zum Aufbau eines zukunftsweisenden Ökosystems für Unternehmens-KI umfasst auch direkte Investitionen, beispielweise die im Juli angekündigten Investitionen in Aleph Alpha, Anthropic und Cohere (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3978217-1&h=323620783&u=https%3A%2F%2Fnews.sap.com%2Fgermany%2F2023%2F07%2Fgenerative-ki-investitionen%2F&a=im+Juli+angek%C3%BCndigten+Investitionen+in+Aleph+Alpha%2C+Anthropic+und+Cohere), sowie die Zusammenarbeit mit Drittanbietern, wie etwa die Partnerschaften mit Microsoft, Google Cloud (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3978217-1&h=319778363&u=https%3A%2F%2Fnews.sap.com%2Fgermany%2F2023%2F05%2Fsap-und-google-cloud-partner-open-data-ki%2F&a=Google+Cloud) und IBM, die im Mai angekündigt wurden. Sapphire Ventures LLC, eine globale Risikokapitalgesellschaft für Softwareunternehmen, wird von SAP finanziert und investiert über 1 Mrd. US-Dollar in Start-ups für KI-gestützte Unternehmenstechnologie.Weitere Informationen über Joule finden Sie hier. Weitere Presseinformationen finden Sie im SAP News Center (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3978217-1&h=1377135893&u=https%3A%2F%2Fnews.sap.com%2Fgermany&a=SAP+News+Center). Folgen Sie SAP unter @SAPdach (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3978217-1&h=2046118076&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSAPdach%3Fref_src%3Dtwsrc%255Egoogle%257Ctwcamp%255Eserp%257Ctwgr%255Eauthor&a=%40SAPdach).Informationen zu SAPDie SAP-Strategie soll dabei helfen, jedes Unternehmen in ein intelligentes nachhaltiges Unternehmen zu verwandeln. Als ein Marktführer für Geschäftssoftware unterstützen wir Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: SAP-Kunden generieren 87 % des gesamten weltweiten Handels. Unsere Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen unseren Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Wir vereinfachen Technologie für Unternehmen, damit sie unsere Software nach ihren eigenen Vorstellungen einfach und reibungslos nutzen können. Unsere End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es Kunden in 26 Branchen weltweit, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP, die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com.Dieses Dokument enthält vorausschauende Aussagen, das heißt Vorhersagen, Prognosen oder andere Aussagen zu zukünftigen Ereignissen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Voraussagen und Annahmen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen, was dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate erheblich hiervon abweichen können. Zusätzliche Informationen zu diesen Risiken und Unsicherheiten finden Sie in den von uns bei der US-amerikanischen „Securities and Exchange Commission" (SEC) eingereichten Unterlagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Abschnitt zu den Risikofaktoren des SAP-Jahresberichts 2022 auf dem Formular 20-F.© 2023 SAP SE. Alle Rechte vorbehalten.SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Zusätzliche Informationen zur Marke und Vermerke finden Sie auf der Seite http://www.sap.de/copyright (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3978217-1&h=2220159730&u=http%3A%2F%2Fwww.sap.de%2Fcopyright&a=http%3A%2F%2Fwww.sap.de%2Fcopyright).Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen. Sie möchten keine Pressemeldungen mehr von uns bekommen? Video - https://mma.prnewswire.com/media/2221745/SAP_SE_AI_Assistant_Joule.mp4 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3978217-1&h=2335183933&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2221745%2FSAP_SE_AI_Assistant_Joule.mp4&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2221745%2FSAP_SE_AI_Assistant_Joule.mp4)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1093077/4294273/SAP_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3978217-1&h=3570400508&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1093077%2F4294273%2FSAP_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1093077%2F4294273%2FSAP_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sap-kundigt-mit-joule-neuen-assistenten-auf-basis-generativer-ki-an-301939070.htmlPressekontakt:Ansprechpartner für die Presse: Alex Vaught,+1 425 5 900 844,alex.vaught@sap.com,PST; Hilmar Schepp,+49 6227 746799,hilmar.schepp@sap.com,CEST,SAP-Pressebereich; press@sap.com; Hinweis an die Redaktionen: Für Pressefotos und Fernsehmaterial in hoher Auflösung besuchen Sie bitte unsere Plattform www.sap.com/photos. Dort finden Sie aktuelles sendefähiges TV-Footage-Material sowie Bilder zu Themen rund um SAP zum direkten Download. Dort finden Sie aktuelles sendefähiges TV-Footage-Material sowie Bilder zu Themen rund um SAP zum direkten Download.Original-Content von: SAP SE, übermittelt durch news aktuell