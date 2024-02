SAP ist zurück!

Die Sap-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Anstieg von 22,62 Prozent verzeichnet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von +7,92 Prozent ein positives Bild, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Beim Sentiment und Buzz, also der Stimmung rund um die Aktie, zeigt sich eine eher unterdurchschnittliche Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings konnte eine positive Änderung in der Stimmung identifiziert werden, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Sap-Aktie derzeit mit einem Wert von 74,13 als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Betrachtet man jedoch den RSI für einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt sich ein Wert von 27, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Gut". Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass die Sap-Aktie mit einer Rendite von 53,17 Prozent deutlich über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche konnte die Aktie mit einer Rendite von 47,69 Prozent überzeugen, was erneut zu einer sehr guten Bewertung führt.

