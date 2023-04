SAP: Zeigt Stärke, trotz verfehlter Cloud-Umsatzerwartungen!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

SAP verfehlte die Umsatzerwartungen in seiner wichtigsten Cloud-Sparte und senkte seine Prognose bei den am Freitag veröffentlichten Ergebnissen für das erste Quartal. Aber SAP ist heute die Top-1-Aktie im DAX, nachdem der deutsche Softwareriese die Schätzungen für Gesamtgewinn und Umsatz übertroffen hat. SAP meldete in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 einen Gewinn von 1,27 Euro bei einem Umsatzanteil von 7,44 Milliarden Euro.

Umsatz- und Gewinnprognosen im Q1 deutlich übertroffen

Befragte Analysten hatten nur mit Umsatz von 7,30 Milliarden Euro mit einem Gewinn von 1,10 Euro gerechnet. „Wir sind in eine kraftvolle neue Phase unserer strategischen Transformation eingetreten, wobei die Umsatz- und Gewinnergebnisse deutlich den Wendepunkt belegen, den wir im vierten Quartal 2022 überschritten haben“, sagte CEO...