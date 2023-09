SAP: Potenzial von 14,25% - Kursziel auf 137,70 EUR angehoben

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

SAP hat am Vortag ein Plus von +0,35% erzielt. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage zeigen sich mit einem Minus von -2,11%, was den Markt relativ pessimistisch stimmt.

Das mittelfristige Kursziel für SAP liegt bei 137,70 EUR. Aktuell sind sechs Analysten davon überzeugt, dass die Aktie ein starker Kauf ist. Weitere achtzehn Analysten sehen das Papier positiv und vergeben das Rating “Kauf”. Elf Experten bewerten es als “halten”.

Die positive Einschätzung spiegelt sich auch im Guru-Rating wider – dieses bleibt unverändert bei 3,86.

Wenn die Einschätzungen der Bankanalysten eintreffen sollten, würde dies Investoren eine Rendite in Höhe von +14,25% bescheren. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung nach einer schwachen Kursentwicklung in jüngster Zeit.

