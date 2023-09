SAP: Mittelfristiges Kursziel bei 137,70 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die SAP-Aktie wurde laut Analysten aktuell unterbewertet und hat demnach ein mittelfristiges Kurspotenzial von +6,60%. Das derzeitige Kursziel liegt bei 137,70 EUR.

• SAP: Entwicklung am Finanzmarkt -0,98% am 11.09.2023

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt bei 3,86

• Positive Einschätzungen von insgesamt +68,57% der Analysten

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie eine negative Entwicklung von -0,98%, was sich in den Resultaten der vergangenen Woche auf einen neutralen Trend mit einem Plus von +0,70% summieren lässt. Diese Ergebnisse scheinen darauf hinzudeuten dass der Markt gegenwärtig eher neutral eingestellt ist.

Das durchschnittliche Rating für die SAP-Aktien beträgt nach wie vor 3,86 Punkte und zeigt somit eine positive Tendenz an.

Zusammenfassend bedeutet das momentane Kurspotential (+6,60%), dass...