SAP: Mittelfristiges Kursziel bei 132,60 EUR

Die SAP-Aktie ist nach Ansicht von Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Bankanalysten im Durchschnitt 132,60 EUR mit einem Potenzial von +7,56%. Die jüngste Entwicklung lässt jedoch nicht alle Analysten optimistisch sein.

• SAP-Kurs am 08.06.2023 mit -0,34%

• Aktuelles Kurspotenzial +7,56%

• Guru-Rating bleibt bei 3,82

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die SAP-Aktie eine negative Wertentwicklung von -0,34%, was in den letzten fünf Handelstagen eine Gesamtwertrückgang von -0,87% ergibt. Der Markt scheint daher derzeit relativ neutral eingestellt zu sein.

Von den insgesamt 34 befragten Experten empfehlen sechs die Aktie als starken Kauf und weitere achtzehn als Kauf mit optimistischer Einschätzung. Neun Experten bewerten sie als “halten” und nur einer rät zum Verkauf der Aktien.

Das...