SAP: Mittelfristiges Kursziel bei 132,60 EUR

Die SAP-Aktie wird von Analysten als derzeit unterbewertet eingeschätzt. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 132,60 EUR, was einem Potenzial von +6,88% entspricht.

• SAP-Aktie legt um +0,49% zu

• Bankanalysten sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial von +6,88%

• 70,59% der Analysten bewerten die Aktie optimistisch

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte die Aktie eine positive Entwicklung aufweisen und stieg um insgesamt +3,28%. Gestern erzielte sie einen Anstieg von weiteren +0,49%, was auf eine derzeitige Optimismus am Markt schließen lässt.

Obwohl nicht alle Analysten das gleiche Meinungsbild teilen wie die Mehrheit der Experten mit einem “Kauf”-Rating (24/34) und einem neutral bis positiven Guru-Rating (3.82), lassen sich doch knapp über zwei Drittel (+70.59%) für eine optimistische Bewertung gewinnen.

Es bleibt...