SAP: Kursziel von 137,70 EUR

Die SAP-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt bei +7,75% über dem aktuellen Kurs.

• Am 05.09.2023 erreichte die Aktie ein Minus von -0,05%

• Das aktuelle Kursziel für SAP beträgt 137,70 EUR

• Das Guru-Rating für SAP bleibt auf demselben Niveau mit einer Bewertung von 3,86

Am gestrigen Tag verzeichnete die SAP-Aktie einen Rückgang um -0,05%, was sich in den Ergebnissen der letzten fünf Handelstage widerspiegelt und somit eine vollständige Handelswoche ausmacht. Insgesamt erzielt sie jedoch einen relativ neutralen Trend am Markt.

Obwohl das Ergebnis nicht unbedingt erwartet wurde, herrscht Einigkeit unter den Analysten der Bankhäuser.

Laut Durchschnittsbewertung durch Bankanalysten hat die Aktie mittelfristig ein Zielkursniveau von 137,70 EUR zu erreichen. Wenn diese Prognose...