SAP: Kursziel von 132,60 EUR als mittelfristiges Ziel

Die Aktie von SAP hat am letzten Handelstag eine negative Kursentwicklung um -1,24% hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen beträgt der Verlust insgesamt -1,77%. Die Analysten sind jedoch optimistisch und sehen in dieser Entwicklung ein Potenzial für Investoren.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 132,60 EUR (+8,55%).

6 Analysten halten die Aktie sogar für einen starken Kauf. Weitere 18 Experten bewerten sie als “Kauf” und 9 als “halten”. Nur ein Experte ist der Meinung, die Aktie sollte verkauft werden. Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,82 unverändert.

Trotz des schwachen Trends gibt es also noch immer Optimismus unter den Analysten – zu +70,59%.