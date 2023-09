SAP: Kursziel bei 137,70 EUR - Potenzial von +8,84%

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die Aktie von SAP wurde nach Ansicht einiger Analysten nicht korrekt bewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 137,70 EUR. Die jüngste Entwicklung am Finanzmarkt zeigt eine neutrale Tendenz mit einem Plus von +0,08% an einem einzigen Handelstag und insgesamt +0,29% in den letzten fünf Handelstagen.

• Am 20.09.2023 stieg der SAP-Kurs um +0,08%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 137,70 EUR

• Der Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,86

Obwohl einige Experten die positiven Aussichten teilen und die Aktie als starken Kauf empfehlen (+68,57%), sind andere Meinungen eher neutral oder vorsichtig optimistisch.

Insgesamt haben sechs Analysten einen starken Kauf empfohlen und weitere achtzehn sehen das Papier als kaufenswert an. Elf Experten halten dagegen eine neutrale Position.

Das vorhandene Potenzial beträgt damit bis...