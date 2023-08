SAP: Kursziel bei 137,70 EUR - Analysten sind optimistisch

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die Kursentwicklung von SAP am gestrigen Tag betrug +0,44%. Innerhalb einer Handelswoche summiert sich das Ergebnis jedoch auf -0,64%, was den Markt derzeit neutral stimmt. Doch die Bankanalysten sehen ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 137,70 EUR für die Aktie und geben damit Investoren ein Potenzial von +7,51%. So haben aktuell 23 Experten ihre Einschätzung abgegeben. Während fünf Analysten sie als starkes Kaufsignal werten, empfehlen weitere 18 Analysten einen Kauf. Außerdem halten sich elf Experten weitgehend neutral. Das Guru-Rating liegt nun bei stabilen 3,82 nach zuvor “Guru-Rating ALT”.

