SAP: Kursziel bei 137,70 EUR

Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von SAP derzeit unterbewertet ist und das wahre Kursziel um +7,93% über dem aktuellen Kurs liegt. Am gestrigen Handelstag verzeichnete SAP einen Rückgang von -0,06%. In den vergangenen fünf Handelstagen gab es jedoch eine positive Entwicklung von +4,35%, was auf eine optimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Zum jetzigen Zeitpunkt beträgt das mittelfristige Kursziel für die SAP-Aktie laut Bankanalysten durchschnittlich 137,70 EUR. Dies impliziert ein Potenzial für Investoren in Höhe von +7,93%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Von den insgesamt 34 befragten Experten schlagen sechs Analysten vor, die Aktie stark zu kaufen. Weitere 18 Experten bewerten sie als Kaufobjekt mit einer optimistischen aber nicht euphorischen...