SAP: Kursziel bei 127,50 EUR

Die Aktie von SAP wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 127,50 EUR mit einem Potenzial von +4,70% zum aktuellen Preis.

• SAP entwickelte sich am 05.05.2023 um -0,13%

• Durchschnittliches Kursziel für SAP beträgt 127,50 EUR

• Guru-Rating für SAP bleibt unverändert bei 3,82

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von SAP eine negative Entwicklung von -0,13%. In den letzten fünf Handelstagen sank der Wert um insgesamt -0,77%, was auf eine pessimistische Stimmung des Marktes hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt laut Bankanalysten bei 127,50 EUR mit einem Investitionspotenzial von +4,70%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach jüngster schwacher Kursentwicklung.

Insgesamt empfehlen sechs Analysten einen starken Kauf und...