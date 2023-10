SAP: Kurspotenzial von fast 12% - Aktie nach Meinung von Analysten unterbewertet

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die SAP-Aktie wird aktuell von Experten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 137,70 EUR und somit um +11,99% höher als derzeit.

• SAP: Tages-Performance mit +1,25%

• Guru-Rating unverändert bei 3,86

• Kaufempfehlungen dominieren das Rating

Am gestrigen Tag verzeichnete die SAP-Aktie eine positive Performance an der Börse und stieg um +1,25%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein Gesamtminus von -1,58%. Damit zeigt sich der Markt momentan recht pessimistisch.

Dennoch sind viele Bankanalysten optimistisch gestimmt und sehen ein großes Potenzial für Investoren. Das mittelfristige Kursziel ist auf 137,70 EUR festgesetzt worden und würde laut Analyse einem Anstieg von fast 12% entsprechen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung.

Aktuell empfehlen sechs Analysten...