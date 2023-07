SAP: Bankanalysten sehen ein Kurspotenzial von +13,61% - auf geht's!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die Aktie von SAP verzeichnete am 07.07.2023 eine negative Kursentwicklung von -0,54%. In den letzten fünf Handelstagen gab es einen Rückgang um insgesamt -1,77%, was darauf hindeutet, dass der Markt derzeit pessimistisch ist.

Trotzdem sind die Bankanalysten weiterhin optimistisch und schätzen das mittelfristige Kursziel für SAP auf 137,70 EUR ein. Dies würde Investoren ein Potenzial von +13,61% eröffnen. Der Anteil der Analysten mit positiver Einschätzung beläuft sich auf +70,59%.

Einige Experten bewerten die Aktie als “Kauf”, während andere sie neutral halten oder empfehlen zu verkaufen. Das Guru-Rating bleibt bei 3,88 unverändert.

Insgesamt scheint also das wahre Kursziel für SAP höher zu liegen als der aktuelle Preis an der Börse zeigt!