SAP: Analysten sehen großes Kurspotenzial - 137,70 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Am gestrigen Tag hat die SAP-Aktie eine positive Kursentwicklung von +1,59% verzeichnet und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt um +1,25% zugelegt. Die Stimmung am Markt ist aktuell relativ optimistisch.

Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel der SAP-Aktie liegt bei 137,70 EUR. Sollte diese Prognose eintreffen, würde dies Investoren ein Kurspotenzial von +5,87% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Nur sechs Analysten bezeichnen die Aktie als starken Kauf und weitere 18 empfehlen sie zum Kauf. Überwiegend neutral haben sich elf Analysten positioniert und geben das Rating “halten”. Insgesamt sind jedoch immer noch +68,57% der Analytiker optimistisch gestimmt.

Zu guter Letzt lässt sich sagen: Nachdem das Guru-Rating zuvor bei...