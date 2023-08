SAP – Analysten sehen großes Kurspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die Aktie von SAP hat laut Meinung der Analysten ein erhebliches Kurspotenzial. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 137,70 EUR, was einem Anstieg um +10,16% entspricht.

• SAP: Gestern mit -0,24%

• Mittelfristiges Kursziel bei 137,70 EUR

• Anteil positiver Analystenbewertungen: +67,65%

Am gestrigen Tag verzeichnete die SAP-Aktie einen Rückgang um -0,24%. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte sie jedoch insgesamt eine positive Entwicklung von +1,28% vorweisen. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch.

Fünf Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere 18 empfehlen den Kauf. Elf Experten halten die Aktie für neutral. Der Anteil derjenigen Analysten mit einer optimistischen Einschätzung beläuft sich auf beeindruckende +67,65%.

Das Guru-Rating für die SAP-Aktie hat sich seit dem letzten Update...