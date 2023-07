SAP: Analysten sehen Potenzial - Kursziel von 137,70 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die SAP-Aktie wird derzeit von vielen Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt aktuell bei 137,70 EUR, was einem Potential von +13,30% entspricht.

• SAP: Am 21.07.2023 mit -1,19%

• Mittelfristiges Kursziel bei 137,70 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,88

Am gestrigen Handelstag hat die SAP-Aktie ein Minus von rund -1,19% verzeichnet und in den vergangenen fünf Handelstagen einen Verlust von insgesamt -5,33%. Die Stimmung am Markt scheint momentan relativ pessimistisch zu sein.

Von den Bankanalysten wird jedoch eine positive Einschätzung vertreten. Aktuell empfehlen sechs Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere achtzehn stufen sie mit “Kauf” ein. Zehn Experten bewerten das Papier als “halten”.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin stabil auf dem Wert von...