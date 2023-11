SAP: Analysten sehen Potenzial - Kursziel 147,90 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Am gestrigen Handelstag stieg der SAP-Aktienkurs um +0,30%. Innerhalb einer Woche addiert sich die Performance auf +0,75%, was zu einer neutralen Stimmung am Markt führt. Allerdings wird die Aktie von Bankanalysten als unterbewertet eingestuft.

• SAP: Mittelfristiges Kursziel bei 147,90 EUR

• Analysten-Rating: 70,59% positiv

Das mittelfristige Kursziel für SAP liegt laut Durchschnittsberechnung der Bankanalysten bei 147,90 EUR. Dies entspricht einem potentiellen Aufschwung von +4,42%. Von den insgesamt 34 analysierenden Experten bewerten immerhin knapp zwei Drittel (24) die Aktie positiv mit “Kauf” oder “starker Kauf”. Lediglich zehn Analysten empfehlen ein Halten und somit eine neutrale Positionierung.

Insgesamt schätzen über siebzig Prozent aller befragten Experten in ihrem Rating die Lage optimistisch ein. Auch der Guru-Rating Indikator zeigt eine positive Tendenz für das Wertpapier an und bestätigt dessen Potential.

