SAP: Analysten sehen Kursziel bei 137,70 EUR

Die SAP-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kurspotenzial liegt laut Bankanalysten bei 137,70 EUR – ein Plus von +9,10% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• SAP-Kursentwicklung am 15.08.2023: -0,61%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 137,70 EUR

• Aktuelles Guru-Rating beträgt 3,82 nach vorherigem Wert von ebenfalls 3,82

Trotz einer letzten Performance mit einem leichten Abwärtstrend in Höhe von -0,61% am vergangenen Handelstag hat die SAP-Aktie in den letzten fünf Tagen eine positive Entwicklung um +2,70% verzeichnet und gibt somit Anlass zu optimistischer Stimmung auf dem Markt.

Von insgesamt 34 befragten Analysten empfehlen fünf einen starken Kauf der Aktie und weitere achtzehn geben ein “Kauf”-Rating ab. Elf Experten bewerten die Aktie neutral mit “halten”. Insgesamt sind somit...