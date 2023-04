SAP: Analysten sehen Kursziel bei 126,48 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Laut Bankanalysten ist die Aktie von SAP momentan unterbewertet.

Das mittelfristige Kursziel beträgt 126,48 EUR mit einem Risiko von -7,70% für Investoren.

• SAP hat am 18.04.2023 um +0,26% zugelegt

• Guru-Rating der SAP beträgt nun 63,89 nach zuvor 36

Am vergangenen Handelstag konnte die Aktie von SAP ein Plus von +0,26% verzeichnen.

In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich daraus eine positive Entwicklung von +1,20%.

Die Einschätzung der Analysten ist jedoch nicht einheitlich:

– Für fünf Experten gilt die Aktie als “starker Kauf”

– Sechzehn Analysten empfehlen einen Kauf

– Zwölf weitere bewerten sie mit “halten”

– Zwei Experten raten zum Verkauf

63,89% der befragten Analysten sind demnach optimistisch gestimmt.

Auch das Trend-Indikator “Guru-Rating” zeigt eine positive Tendenz und liegt aktuell bei...